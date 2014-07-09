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09 июля 2014, 14:10

На востоке Москвы планируют построить футбольный стадион "Олимп"

строительство конкурсы бизнес стадион

Фото: ИТАР-ТАСС

Казенное предприятие Москвы "Большая спортивная арена "Лужники" объявило конкурс на выполнение работ по проектированию и строительству стадиона "Олимп" на востоке столицы. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Согласно проектной документации, стадион должен быть оборудован закрытым футбольным полем с искусственным покрытием, скамейками запасных игроков и трибунами для зрителей. Помимо этого здесь должен разместится физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональными спортивными залами для занятий игровыми видами спорта. Предполагается, что на стадионе будут круглогодично проводиться соревнования по футболу окружного и регионального уровня. Также рядом с ареной планируется построить парковку на 31 машиноместо.

Уточняется, что стадион будет построен в районе Новокосино, общая площадь земельного участка составляет 1,3 га, общая площадь застройки - 3890 квадратных метров. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 366,953 миллиона рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 июля, подведение итогов назначено на 16 июля 2014 года.

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