Еще пять советских кинотеатров реконструируют в Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура утвердила проекты реконструкции для еще пяти советских кинотеатров в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

В перечень вошли кинотеатры "Байконур", "Эльбрус", "Планета", "Марс" и "Патриот". После завершения работ в них разместятся многофункциональные районные центры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в основу будущего облика этих кинотеатров положена концепция британского архитектурного бюро Аманды Ливит. Их обновленное архитектурное решение будет иметь ряд общих черт, включая просторное фойе с двухъярусным витражным остеклением, а также плавные линии фасадов из керамических панелей. Уточняется, что в ходе реконструкции кинотеатры оснастят медиаэкранами и системой вечерней подсветки.

Как рассказали в Москомархитектуре, здания кинотеатров "Байконур" на улице Декабристов и "Патриот" на улице Саляма Адиля расширят и сделают четырехэтажными. Общая площадь "Байконура" возрастет почти до 13,5 тысячи квадратных метров, а площадь "Патриота" превысит 21 тысячу квадратных метров.

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Чуть более скромными будут "Эльбрус" на Кавказском бульваре, "Марс" на Инженерной улице, а также "Планета" на Нежинской улице. Высота каждого из них составит три этажа. Помимо современного дизайна, кинотеатры получат целый ряд дополнительных функций.

"Эти центры будут современно выглядеть, будут иметь вокруг благоустроенные площади, станут центрами притяжения жителей, что самым непосредственным образом повлияет и на окружающую территорию", – подчеркнул Сергей Кузнецов. В обновленных зданиях кинотеатров разместят не только кинозалы, но и торговые галереи, фудкорты и супермаркеты.