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07 июля 2014, 12:45

За полгода в Новой Москве построили 803 тысячи квадратных метров жилья

строительство жилье Новая Москва новые территории Владимир Жидкин недвижимость

Фото: ИТАР-ТАСС

В первой половине этого года в Новой Москве построили почти 803 тысячи квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Жидкина.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года объем жилищного строительства увеличился почти на 200 тысяч квадратных метров.

Всего на долю малоэтажного и индивидуального жилья в первом полугодии приходится почти 40 процентов строящейся недвижимости - 233 тысячи квадратных метров (многоэтажное жилье - 570 тысяч квадратных метров).

Напомним, один из самых крупных в мире проектов комплексной застройки реализуется в Троицком и Новомосковском административных округах столицы. В ТиНАО будет построено около 100 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе порядка 52 миллионов квадратных метров жилого фонда.

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Более двух миллионов квадратных метров недвижимости было построено в прошлом году, около 2,5 миллиона квадратных метров появится в этом.

Только в мае 2014 года в Новой Москве построено около 100 тысяч квадратных метров жилья. 74 тысяч квадратных метров жилой недвижимости было сдано в эксплуатацию в Воскресенском, Сосенском и Московском.

Всего же, согласно планам столичных властей, с 2015 по 2017 годы в ТиНАО ежегодно будет появляться не менее трех миллионов квадратных метров недвижимости.

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