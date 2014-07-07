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07 июля 2014, 12:24

Госэкспертиза снизила на треть стоимость сноса девяти пятиэтажек

строительство снос проекты Андрей Бочкарев пятиэтажки

Фото: ИТАР-ТАСС

Москомэкспертиза в июне на треть снизила стоимость сноса девяти пятиэтажек, передает пресс-служба ведомства.

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Так, планируется демонтировать три дома (№№63, 65, 67) по Измайловскому проспекту, два корпуса (1, 2) дома №52 по улице Вавилова, два дома на улице Молодцова (дом 31, корпус 3 и дом 33, корпус 2), по одному зданию на улице Полярная (дом 13, корпус 4) и на Щелковском шоссе (дом 71, корпус 1).

Общий объем пятиэтажек, подлежащих сносу, составляет почти 120 тысяч кубических метров. Стоимость сноса оценивалась в 450 миллионов рублей, но после корректировок ее уменьшили на 152,7 миллиона.

В Москомэкспертизе отметили, что на месте снесенных зданий планируется построить поликлинику и 4 новых жилых дома.

"Москва в цифрах": Снос "хрущевок"

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявлял, что завершить программу сноса планируется в 2016 году. В 2014 году планирует демонтировать 114 домов. По его словам, 100 домов в нынешнем году будет снесено за счет средств городского бюджета, а 14 – за счет средств частных инвесторов.

Полный список планируемых к сносу строений опубликован на сайте департамента строительства города Москвы.

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