Предназначенные для переселенцев 16 домов сдадут до конца года в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Шестнадцать домов, предназначенных для переселенцев из ветхого жилья и очередников, сдадут в Москве до конца текущего года, сообщает пресс-служба Департамента строительства Москвы.

Всего на 2016 год было запланировано строительство 36 домов общей площадью 479 тысяч квадратных метров. Двадцать из них уже сдано в эксплуатацию.

Строительство ведется на бюджетные деньги, в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Новостройки располагаются как в центре столицы, так и в удаленных районах города.

В программу сноса ветхих домов включены 1722 пятиэтажки серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Они возводились в конце 50-х – начале 60-х годов.

К настоящему времени осталось разобрать 95 домов.