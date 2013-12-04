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В столице на территории технополиса "Москва" построят гостиницу эконом-класса, сообщил генеральный директор объекта Игорь Ищенко.

Трехзвездочный отель площадью 8 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 130 постояльцев. Его планируют построить на улице Шоссейная перед въездом на территорию бывшего автозавода "Москвич".

"Гостиница будет с очень разумными ценами. Мы решим проблему жилья огромного количества командированных, которые работают на территории технополиса. Отель будет очень востребован", - отметил Игорь Ищенко.

Согласно планам руководства, отель откроют через два года. Финансирование будет осуществляться за счет частного инвестора.

Напомним, технополис "Москва" расположен на территории бывшего автозавода "Москвич". В будущем он должен стать площадкой для размещения производства российских инновационных проектов, осуществляющих трансфер различных технологий.

В настоящее время 50 процентов доступных площадей бывшего завода "Москвич" уже отданы под аренду, а до конца 2014 года запланировано реализовать и оставшиеся территории. В общей сложности к 2015 году на площадке будут размещены от 100 до 200 компаний резидентов.