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Москва 24

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Город

04 июля 2014, 14:13

Деловой городок в Новой Москве построят под конкретных резидентов

строительство бизнес Новая Москва проекты технопарки кластеры кампусы деловой городок

В Деловой городок приедут компании, не связанные с мегаполисом

Деловой городок на 10 тысяч жителей в Новой Москве построят под конкретных резидентов. Этот проект может быть интересен организациям, которые по роду своей деятельности не связаны с мегаполисом, рассказал в эфире радио "Москва FM" руководитель отдела исследований компании Сushman & Wakefield Russia Денис Соколов.

"Сначала нужно подумать, кто будет резидентом, потому что такие места строятся под конкретные компании. Там будет некое подобие кампуса. Авторы проекта думают о резидентах, они знают с самого начала, кто будет заселять этот объект", - сказал он.

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Здесь могут разместиться производственные компании, call-центры, индустриальные технопарки. Сотрудники, конечно, не станут ездить в Киевский из Москвы, а будут селиться недалеко от своих рабочих мест, пояснил эксперт.

"Получается очень удобно: работодатель привлекает трудовые ресурсы и сразу же их расселяет рядом со своим предприятием. Это технология по типу кампуса", - отметил Соколов.

Как ранее сообщало M24.ru, строительство городка в поселении Киевский начнется уже в следующем году, а первые офисы откроются в 2017 году. Открывать офисы и магазины будут тысячи резидентов из Европы и Азии. Помимо этого в деловом городке построят жилье на десять тысяч человек и организуют 50 тысяч рабочих мест.

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