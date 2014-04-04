Общежитие в центре Москвы предлагают снести для строительства отеля

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На месте общежития Краснохолмского комбината в центре Москвы могут построить отель. С предложение снести здание выступили эксперты комиссии по вопросам градостроительной деятельности в достопримечательных местах и зонах охраны объектов культурного наследия, сообщает агентство РИА Новости.

Представитель застройщика комбината отметил, что общежитие морально устарело, а на его месте планируют возвести отель с подземной автостоянкой.

Комиссия также согласилась со сносом ветхого здания по адресу: Цветной бульвар, дом 32, строение 4. На месте строения построят апарт-отель.

Помимо этого, предлагается провести капитальный ремонт жилого дом, расположенного рядом с "Матросской тишиной". Фасадную стену здания эксперты хотят сохранить.

Также в скором времени могут снести два здания в 1-м и 2-м Спасоналивковских переулках для строительства на их месте жилого комплекса с подземной автостоянкой.