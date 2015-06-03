Башню "Федерация" в "Москва-Сити" достроят к лету 2016 года

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Строительные работы башне "Федерация" планируется завершить летом 2016 года. Об этом сообщил журналистам гендиректор застройщика ЗАО "Башня "Федерация" Михаил Смирнов, передает корреспондент M24.ru.

По его словам, к концу этого года будут закончены строительно-монтажные работы, после чего рабочие демонтируют строительный кран.

Сегодня начался монтаж навершия – архитектурного элемента на вершине здания. Объем инвестиций в конструкцию навершия с 93 по 95 этаж составляет 1 миллиард рублей. Под стеклянной крышей разместятся два помещения под апартаменты по 700 квадратных метров каждое.

На 90 – 95 этажах разместятся элитные "платиновые" апартаменты площадью от 380 квадратных метров, с высотой окон 4,5 – 4,7 метра. Продавать эти апартаменты планируется на аукционах. Стоимость за квадратный метр составит от 30 тысяч долларов.

ТПУ в районе "Москва-Сити" станет крупнейшим в стране

Небоскреб "Башня Федерация" в составе делового центра "Москва-Сити" является самым высоким зданием в России и Европе – его высота достигла 343 метра (после окончания строительства она увеличится до 374 метров). Комплекс представляет собой две башни – "Восток" и "Запад" – с общим цокольным этажом. Строительство 62-этажной башни "Запад" на данный момент полностью завершено.

Строительство делового центра "Москва-Сити" началось 20 лет назад. Из 23 объектов полностью закончены 10. В том числе небоскребы "Меркурий-Сити", "Империя", "Город столиц", мост "Багратион", гостиница Novotel. Еще четыре башни будут достроены в ближайшие годы, в том числе "Федерация", которая станет самой высокой в Европе. Возведение квартала небоскребов в центре города вызвало транспортный коллапс. В 2010 году Сергей Собянин назвал "Сити" градостроительной ошибкой. Улучшить ситуацию может масштабный проект строительства метро и будущая "реанимация" Малого кольца МЖД. В 2014 году была открыта станция "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии. С "Делового центра" в дальнейшем можно будет пересесть на Третий пересадочный контур метро и МКЖД. В 2014 году на прилегающих к "Сити" улицах ввели платную парковку с прогрессивным тарифом. Первые 120 минут водители платят по 80 рублей в час, затем – по 130 рублей. По данным столичных властей, это снизило загруженность парковочных мест в районе минимум на треть.



Строительство всех объектов в "Москве-Сити" планируется завершить в 2018 году. По словам заммэра по вопросам градполитики и строительства Марата Хуснуллина, в эксплуатацию уже введено 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. 7 объектов находятся в стадии строительства, 5 – в стадии проектирования.

"Срок возведения одного небоскреба составил 4-5 лет, что соответствует средней продолжительности строительства высотных зданий в крупнейших европейских даунтаунах", – сказал Хуснуллин.

Заммэра отметил, что из 2,2 миллионов квадратных метров недвижимости 863 тысячи квадратных метров – это офисные помещения, 255 тысяч – апартаменты, 201 тысяча – объекты инфраструктуры, включая кафе, банки, сервисные мастерские, фитнес-клубы и другое.

Ежедневно деловой центр посещают 100 тысяч человек, из которых 60 тысяч – офисные сотрудники-резиденты. Еще порядка 40 тысяч – гости "Москва-Сити". А после завершения строительства, по словам заммэра, количество резидентов и посетителей должно вырасти в 2,5 раза.

Как сообщало M24.ru, на территории делового центра "Москва-Сити" в ближайшие три года построят автомобильные стоянки на 12 тысяч машино-мест. В "Сити" появятся стоянки в офисных центрах, наземно-подземный гараж и парковка под эстакадой.

В следующем году в деловом центре построят пешеходную галерею и благоустроят Пресненскую набережную в рамках пилотного проекта по развитию Москвы-реки.