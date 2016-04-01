Застройщиков могут обязать выделять часть площади ТЦ детям и ветеранам

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

При строительстве новых торговых центров в Москве застройщиков могут обязать отводить помещения под детские секции и клубы для ветеранов. Об этом m24.ru рассказала депутат Мосгордумы Ирина Ильичева. По ее мнению, при проектировании торговых и бизнес-центров, необходимо отводить некоторое количество площадей под помещения, в которых будут размещаться детские секции, кружки, клубы ветеранов или иные социально-ориентированные организации.

"Важно, чтобы в каждом новом торговом центре некоторое количество квадратных метров отводилось под социальные зоны. Это могут быть детские кружки, секции или зал, в котором будут проходить встречи районного клуба ветеранов. Они помогут улучшить социальный климат и отношение жителей близлежащих микрорайонов к торговым центрам", – сказала Ильичева.

По мнению парламентария, застройщик должен закладывать такие зоны уже на моменте проектирования ТЦ, либо выделять под них помещения после окончания строительства. "В качестве альтернативы такому подходу можно проработать вопрос льготной аренды помещений в новых торговых центрах. Если в ТЦ нет специально отведенной социальной зоны, то администрация должна будет предоставить льготы по аренде помещения для социальной организации", – пояснила она.

Ильичева добавила, что проект изменений в градостроительные нормы столицы уже готов. Он будет представлен парламентариям на одном из ближайших заседаний комиссии Мосгордумы по градостроительству.

Председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию городского парламента Сергей Зверев сказал, что депутаты рассмотрят документ, внесут свои правки и замечания. "Когда законопроект будет представлен на заседании комиссии, мы его рассмотрим. После этого можно будет предметно комментировать детали документа", – добавил он.

В пресс-службе департамента градостроительной политики не смогли оперативно прокомментировать m24.ru позицию ведомства по данному вопросу.

За последние пять лет в Москве было построено более 350 магазинов и торговых центров общей площадью свыше 5,4 миллиона квадратных метров. На данный момент в разных стадиях строительства находится также 119 торговых центров общей площадью 2 миллиона квадратных метров. Таким образом, на каждую тысячу москвичей сегодня приходится 874 квадратных метра торговых площадей. Многие торговые центры уже сейчас задумываются о важности социальной составляющей бизнеса. Например, во всех ТЦ "Мега" в марте стартовала акция "Меняйся", в которой участвует 40 благотворительных фондов. На территории каждого торгового центра сети установлены специальные пункты приема ненужной одежды. А для каждого, кто сдаст свои вещи, предусмотрены скидки на новые покупки. А ТЦ "Капитолий" в Химках оборудовал первую в Подмосковье бесплатную парковку для беременных женщин и молодых семей с детьми до трех лет. Похожая парковка действует и для посетителей ТЦ "Метрополис" на севере Москвы, правда, только для молодых родителей с уже родившимися детьми.





Президент Ассоциации инвесторов Москвы Борис Фролов считает инициативу прогрессивной. "Сегодня инвесторы мыслят более широко. В большинстве своем бизнесмены понимают, что клиенты охотнее пойдут в их торговые центры и проведут больше времени в магазинах, если смогут оставить детей под присмотром профессионалов в каком-либо кружке. Таким образом повышается комфорт для покупателей и социальная значимость объекта", – пояснил он.

Социальные зоны в торговых центрах – суровая необходимость наших дней, отмечает координатор движения "Московские родители" Евгения Клочкова. "В современном ритме у родителей остается слишком мало времени, чтобы побыть с детьми. И совместный поход в торговый центр на выходных мог бы помочь это время восполнить. Однако детям тяжело долго ходить по магазинам, а родителям проще делать покупки, не отвлекаясь на ребенка. В этом плане социальные зоны необходимы. К тому же ребята, которые живут недалеко, могут регулярно посещать такие кружки", – подчеркнула эксперт.

Напомним, в Мосгордуме предлагали обязать девелоперов строить безопасные железнодорожные переходы при возведении новых домов и торговых центров вблизи путей. Отмечается, что в прошлом году в зоне движения поездов погибли 154 человека и еще 107 получили ранения. В этой связи предлагается обязать компании строить мосты, тоннели, наземные и подземные пешеходные переходы через железную дорогу вблизи строительных объектов. Ранее подмосковные власти хотели за счет инвесторов построить 28 многофункциональных пешеходных переходов через железную дорогу – 22 моста и 6 тоннелей – у станций пригородных поездов. Инвесторам предлагали в переходах расположить магазины и кафе. Планировалось построить переходы на железнодорожных станциях в Реутове, Дмитрове, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде и в других городах области.

Помимо этого, инвесторам предлагают обустраивать во дворах новостроек площадки для выгула домашних животных. А в случае недостатка нужной площади застройщики смогут перечислить деньги городу, чтобы власти сами организовали территорию, на которой жильцы смогут выгуливать своих питомцев.

Виталий Воловатов, Никита Щуренков