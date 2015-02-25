Вместимость двух стадионов ЧМ-2018 сократят

Фото: M24.ru

Правительство России приняло решение сократить вместимость двух строящихся стадионов, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Речь идет об аренах в Калининграде и Екатеринбурге, сообщается на сайте Кабинета министров.

Стадионы в этих двух городах по плану должны были вместить по 45 тысяч зрителей. Арены "урежут" на 10 тысяч человек - до 35 тысяч. Изменения согласованы с ФИФА.

Также правительство решило отказаться от строительства десяти тренировочных площадок, поскольку с ФИФА согласовали только 37 таких полей из заявленных 48. Тренировочную площадку в Нижнем Новгороде заменят на аналогичный объект в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что ряд статей расходов по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года будет сокращен, но это не коснется инфраструктуры и строительства стадионов.

"Все программы у всех ведомств сокращены на 10 процентов. В этой программе сокращениям подверглись только статьи, которые не касаются инфраструктуры. Речь идет о различных организационных вопросов, субсидиях оргкомитету, подготовке к церемонии жеребьевки. Все инфраструктурные инвестиции сохранены", - рассказал министр спорта России Виталий Мутко.

Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.