Москва может сама застроить площадку Ховринской больницы – Хуснуллин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Москва может самостоятельно застроить площадку, которая освободится после сноса Ховринской больницы, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина, вероятнее всего демонтаж и застройку на территории известного долгостроя произведут за счет городского бюджета.

Вместе с тем Хуснуллин отметил возросшую привлекательность самой территории, ведь фактически транспортная проблема в районе решена – в этом году откроется станция метро "Ховрино", а также на близлежащей территории пройдет участок Северо-Восточной хорды.

Что касается сроков реализации проекта и его стоимости, заммэра заявил, что вся эта информация появится позже – уже после согласования конкретных проектных решений по сносу и строительству. Ранее Хуснуллин отмечал, что только на проектирование демонтажных работ этого здания уйдет порядка пяти-шести месяцев.

На месте недостроенной больницы планируется возведение жилого комплекса с общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров. При этом жилые площади составят примерно две трети здания.