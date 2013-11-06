Инвестиции в развитие Москвы должны составлять до $50 млрд в год

Фото: ИТРА-ТАСС

Объем ежегодных инвестиций в эффективное и устойчивое развитие Москвы должен составлять от 30 миллардов до 50 миллардов долларов в год. Об этом заявил в среду заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин, который возглавил делегацию городского правительства на международной выставке коммерческой недвижимости MIPIM Asia в Гонконге.

По данным Хуснуллина, которые он привел в сегодняшнем докладе, Москва в рейтинге мировых городов (PriceWaterhouseCoopers 2012 года) занимает пятое место по объему капиталовложений, а также восьмое место по устойчивому развитию и 12-е место по росту реального ВВП.

Вместе с тем, отметил заммэра, в Москве не удовлетворен спрос на офисы класса "А", жилье, объекты спорта, логистические центры и транспортно-пересадочные узлы.

Среди основных направлений, в которых московские власти ждут участия инвесторов, должны быть развитие присоединенной к Москве территории. В Троицком и Новомосковском административных округах планируется создать 1 миллион рабочих мест, при том, что там, по планам властей, будут проживать 1,5 миллиона человек.

До 2020 года в столице планируется построить 160 километров линий метро и 240 километров дополнительных железнодорожный путей. В планах по дорожно-транспортному строительству - сооружение 400 километров дорог, а также 255 транспортно-пересадочных узлов.

"Мы готовы к открытому диалогу и эффективному сотрудничеству с инвесторами в любой сфере, где это необходимо городу для его развития, для его преобразования в лучший мегаполис мира", - резюмировал Хуснуллин.

MIPIM Asia - крупнейшая территориальная выставка, которая ведет свою историю с 2006 года. Событие стоит в ряде ведущих деловых площадок для специалистов в сфере недвижимости и имеет статус главного отраслевого форума Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего в MIPIM Asia принимают участие более 600 представителей из разных стран.