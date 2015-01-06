За снос здания на Болотной набережной строителей оштрафуют на 1 млн рублей

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) вынесет максимальные штрафные санкции за снос здания на Болотной набережной, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе обследования строительных объектов ОАТИ выяснило, что по адресу: Болотная набережная, д. 15 снесены строения 10 и 11. Как отметили в ведомстве, на снос стр. 10 имелось соответствующее решение комиссии. В то же время стр. 11 было снесено самовольно.

По факту нарушения производителю работ оформляются штрафные санкции, максимальная сумма которых составляет 1 миллион рублей. В данный момент работы на объекте приостановлены.