Уличный художник Zoom сделал инсталляцию "Поминки по дому Тарковских"

Фото: instagram.com / zoomstreetart

Уличный художник Zoom, желая привлечь внимание властей и горожан к затянувшейся реконструкции дома Андрея Тарковского, установил в Москве арт-инсталляцию "Поминки по дому Тарковских" на месте, где раньше стоял дом, в котором знаменитый режиссер прожил 28 лет. Инсталляция размером два на два метра возвышается на пустыре и представляет собой группу главных героев фильма "Сталкер", собравшихся у барного столика и внимательно смотрящих на прохожих.

Дом в 1-м Щипковском переулке был снесен в 2004 году, на его месте сначала вырыли, а затем засыпали котлован. Сейчас на месте дома — огороженный пустырь. Работы по реконструкции при этом обещали закончить в октябре 2015 года.

Ранее Москомэкспертиза сообщила, что дом, где 28 лет прожил кинорежиссер Андрей Тарковский, планируется воссоздать. Воссоздаваемое здание представляло собой двухэтажный жилой дом с каменным первым этажом и деревянным вторым, сложенным из круглых бревен. Каменная часть дома была построена еще в 1878 году, а деревянная – надстроена в 1912-м. Здание неоднократно горело, и к 1998 году стены были уже в аварийном состоянии. Тогда же этот дом был включен в список вновь выявленных памятников истории. Однако в 2004 году остатки дома были полностью снесены.

Планируется, что после восстановления в доме будет размещено государственное учреждение культуры Москвы "Культурный центр "Дом А.А. Тарковского". Там организуют кинозал, а также мемориальную квартиру Тарковского и музейный отдел.