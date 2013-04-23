Задержан белгородский стрелок

"Белгородского стрелка" отправят на психиатрическую экспертизу

Полиции удалось задержать Сергея Помазуна, 22 апреля застрелившего шесть человек в Белгороде. По некоторым данным, преступника поймали при попытке выехать из города на товарном составе.

Во время спецоперации один из стражей порядка был ранен, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, 22 апреля злоумышленник открыл стрельбу в магазине "Охота" в центре Белгорода. Затем, выйдя из магазина, он начал стрелять по прохожим. Пять человек скончались на месте, еще один - умер в реанимации.

За информацию о местонахождении Помазуна было объявлено вознаграждение в 3 миллиона рублей. На розыски убийцы направили московский ОМОН и спецназ.