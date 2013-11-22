В столичной подземке неизвестные расстреляли пассажира из травматики

В московском метро двое неизвестных напали на пассажира

Читатель M24.ru прислал видеозапись стрельбы в столичном метро. Инцидент произошел 17 ноября на Серпуховско-Тимирязевской ветке метро.

"На кадрах видно, как конфликт между двумя мужчинами славянской внешности и приезжим оборачивается стрельбой", - сообщил читатель.

В пресс-службе УВД на метрополитене информацию о нападении не подтвердили, но обещали развернутый комментарий "сразу после того, как будут какие-либо данные о нападающих".

Между тем сотрудник подземки сообщил в разговоре с корреспондентом M24.ru, что инцидент произошел вечером, и машинист поезда ничего не слышал. "Он видел только, как они (нападавшие) выходили, это был 3-й, 4-й или 5-й вагоны", - сказал он.

По некоторым данным, пострадавшему уже сделали операцию - пуля вошла в брюшную полость.