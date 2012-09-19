На юге Москвы обстреляли пассажирский автобус

Фото: ИТАР-ТАСС

Вчера на юге Москве зафиксирован новый случай обстрела пассажирского автобуса. Об инциденте полицейским сообщила сотрудница "Мосгортранса".

"Женщина заявила, что в 20.05 на пересечении Шипиловской улицы и улицы Маршала Захарова неизвестные, предположительно, из пневматического оружия, три раза выстрелили в сторону автобуса ЛиАЗ №148", - рассказал РИА Новости представитель ГУ МВД РФ по Москве.

В результате происшествия разбито стекло запасного выхода, пострадавших нет.

Отметим, это уже не первый подобный случай. Второго июля неизвестные обстреляли автобус на востоке Москвы, а 14 июня - как минимум три рейсовых автобуса на МКАД. Никто не пострадал.