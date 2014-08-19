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Происшествия

19 августа 2014, 17:25

Суд арестовал стрелявшего по посольству Турции в Москве

стрельба следствие суды аресты посольство Турции Артур Мирзоян

Фото: ИТАР-ТАСС

Хамовнический суд столицы арестовал на месяц Артура Мирзояна, стрелявшего 18 августа по посольству Турции в Москве, сообщает Агентство "Москва".

Сам Мирзоян признал свою вину. При этом его адвокат отметил, что подзащитный - "вполне адекватный человек" и скрываться не собирается.

"Он состоит в браке, имеет двоих малолетних детей, трудоустроен, и не собирается скрываться. Совершив преступление, он не скрылся и лично ждал прибытия полиции. Данное преступление позволяет оставить его на свободе, поэтому просим суд отпустить под его залог. Общественную опасность он не представляет, его действия не были направлены на физические лица, мой подзащитный не собирался причинять вред людям", - сказал адвокат.

Он добавил, что Мирзоян пока не рассказывает о мотивах своего поступка.

Напомним, что 18 августа около 8.20 уроженец Армении Артур Мирзоян открыл стрельбу из двустволки по вывеске турецкого посольства в 7-м Ростовском переулке. В результате инцидента никто не пострадал, а хулигана быстро "скрутили" и доставили в отделение полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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