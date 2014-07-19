В ВАО грабители обстреляли и ограбили охранника на машине

Фото: ИТАР-ТАСС

Четверо грабителей обстреляли автомобиль и забрали сумку с наличными, сообщили M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

Инцидент произошел около дома №1 по Сиреневому бульвару. Там, по словам очевидца, произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Неизвестные забрали из машины деньги и скрылись.

Как рассказал водитель, когда он вместе с охранником выезжал с территории рынка, по ним окрыли огонь. Позже машина попала в аварию.

По данным полиции, ущерб составил 1 тысячу рублей. Кроме того, грабители забрали документы. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".