Трое террористов убиты в ходе операции в пригороде Парижа

В пригороде Парижа задержан последний террорист

В ходе спецоперации против террористов в пригороде Парижа Сен-Дени убиты трое террористов, сообщает телеканал "Москва 24".

Среди убитых – женщина, на теле которой была закреплена бомба. Предположительно, еще двое или трое подозреваемых задержаны.

Трое полицейских получили ранения, сообщает "Интерфакс".

Утром 18 ноября в Сен-Дени проходила операция, направленная на задержание или ликвидацию предполагаемого организатора серии терактов в столице Франции Абдельхамида Абаауда. Спецназ и армия окружили здание, где скрываются террористы; местные жители слышали взрывы гранат. В настоящее время операция завершена.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов, в которых погибли 132 человека, и почти 200 получили ранения. Три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", кроме того неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы.

Тогда же стало известно, что в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. Именно в этом происшествии погибло наибольшее количество человек.

Бельгийская прокуратура предъявила двум задержанным в субботу гражданам страны обвинение в соучастии в подготовке терактов, произошедших в Париже в пятницу 13 ноября. Всего 14 ноября были задержаны семь человек, однако пять из них были отпущены на свободу после допроса.

Также уже сообщалось, что следствие установило спонсора терактов в Париже – им оказался бельгиец Абдельхамид Абаауд. По данным полиции, террористы выходили на связь именно с ним, причем он жил в том же районе Брюсселя, что и один из членов группы.