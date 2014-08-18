Стрелок по посольству Турции в Москве стал фигурантом уголовного дела

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Мужчина, обстрелявший в понедельник утром турецкое посольство в Москве, стал фигурантом уголовного дела. Его действия квалифицировали как хулиганство, сообщает агентство "Москва".

Стрелком оказался уроженец Армении Артур Мирзоян, который около 8.20 открыл стрельбу из двустволки по вывеске турецкого посольства в 7-м Ростовском переулке.

В результате инцидента никто не пострадал, а хулигана быстро "скрутили" и доставили в отделение полиции.

Пока мужчина своих мотивов не пояснил.

Отметим, что посольства иностранных государств, расположенные в Москве, не в первый раз за лето становятся мишенью хулиганов. В июне посольство Украины в Москве закидали дымовыми шашками. Полиция задержала четверых нападавших. Ими оказались активисты одной из незарегистрированных политических партий.