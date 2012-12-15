В результате бойни в американской школе погибли 27 человек

В Америке объявлен четырехдневный траур из-за бойни в Коннектикуте

В США произошла одна из самых страшных трагедий, связанных со стрельбой в учебных заведениях. Страдающий аутизмом 20-летний местный житель устроил бойню в начальной школе "Сэнди Хук" штата Коннектикут.

Первые сообщения о стрельбе поступили вчера вечером в 18.30 по московскому времени. Информация была крайне противоречивой, сообщалось сначала об одном погибшем, затем о нескольких раненых и лишь спустя три часа после первого сообщения стало известно о 27 погибших, из которых 20 оказались детьми.

Выяснилось, что убийца действовал в одиночку. 20-летний Адам Ланза, страдающий аутизмом, расправился дома со своим отцом и поехал в школу сводить счеты со своей матерью, которая работала учительницей в "Сэнди Хук". Убийца захватил с собой два пистолета и автоматическую винтовку.

Ланза смог беспрепятственно проникнуть в здание школы и зашел в класс, где в этот момент его мать проводила урок. Молодой человек открыл стрельбу по детям, а также застрелил свою мать.

После расправы над детьми, преступник расстрелял персонал школы, который пытался эвакуировать детей на улицу. Последним патроном Ланза лишил жизни себя.

С официальным заявлением по поводу трагедии выступил президент США Барак Обама. Глава государства не смог сдержать слез, когда рассказывал об обстоятельствах преступления. В США объявлен четырехдневный траур в память о жертвах трагедии, число которых может увеличиться - несколько детей и служащих школы госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Не остались равнодушными к трагедии в Америке и москвичи. Судя по сообщениям в социальных сетях, многие жители столицы собираются принести цветы и свечи к американскому посольству в столице. Свои соболезнования президенту США выразил и президент России Владимир Путин.

Отметим, что бойня в Коннектикуте стала второй по количеству жертв из всех случаев массовых убийств в учебных заведениях США. Больше людей погибло только при бойне в Виргинском политехническом институте в 2007 году. Тогда корейский студент Сын Хи Чо расстрелял 32 человека, среди которых были как его соседи по общежитию, так и преподаватели вуза. После того, как к месту происшествия прибыли полицейские, Чо застрелился.

Нельзя не вспомнить и про массовое убийство в школе Columbine в 1999 году, которое устроили двое учеников школы - Эрик Харрис и Дилан Клеболд. Стремясь отомстить тем, кто издевался над ними в процессе обучения, они вооружились до зубов, изготовили несколько бомб и отправились убивать. По счастливой случайности бомбы, заложенные ими в школьном кафетерии, не сработали, иначе количество жертв исчислялось бы сотнями.

Но убийцы не растерялись и начали расстреливать своих соучеников. 13 человек погибли, а еще 37 - получили ранения различной степени тяжести.