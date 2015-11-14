Не менее 60 человек погибли в результате взрывов и стрельбы в Париже

Фото: Thibault Camus/AP/ТАСС

По меньшей мере 60 человек погибли в результате нападений в Париже и ближайшем пригороде Сен-Дени, сообщает телеканал BFMTV. Ранее сообщалось о 40 погибших.

Вечером 13 ноября в Париже произошли три взрыва в районе стадиона "Стад де Франс", где в этот момент играли сборные Франции и Германии.

В 11 округе французской столицы в одно из ресторанов была открыта стрельба. Сообщается, что место нападения - ресторан "Маленькая Камбоджа". Он находится недалеко от редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, но пока неизвестно, связаны ли нападения с публикациями издания.

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, в заложники захвачены от 60 до 100 человек. По данным CNN, в концертном зале от шести до восьми нападавших. Они прочесывают помещение в поисках людей, которые могли спрятаться.

Поступают сообщения о стрельбе в торговом центре Les Halles, находящегося ближе к центру города.

Мэрия Парижа официально попросила жителей столицы не покидать дома до особого распоряжения полиции. Президент Франции Франсуа Олланд объявил о чрезвычайном положении, принято решение о закрытии границ страны.

