Психически нездоровый мужчина обстреливает женщин в районе Митино

Полиция ищет злоумышленника, обстреливающего из пневматики прохожих

Московская полиция ищет злоумышленника, который обстреливает из пневматики прохожих. Под прицел чаще попадают молодые женщины на остановке, расположенной в районе станции метро "Волоколамская". Не исключено, что стрелком является психически нездоровый мужчина.

Обстрел ведется с начала лета. В интернете пользователи пишут о десятках пострадавших. Чаще всего нападения совершаются по вечерам, однако есть и пострадавшие, оказавшиеся в этом районе днем.

Из-за шума автомобилей прохожие не слышат звук выстрела. Однако на асфальте в районе действия преступника находят множество свинцовых пуль.

Несколько десятков пострадавших уже подали заявления в полицию.

Между тем специалисты отмечают, что современное травматическое оружие очень мощное и с близкого расстояния может не только травмировать, но и убить.

"В первую очередь нужно бояться травмы глазного яблока - вплоть до полной потери зрения. Возможны травмы поверхностно лежащих артерий, вен. При травмировании сонной артерии в области шеи - риск обильного кровотечения и смертельного исхода в течение нескольких минут", - говорит травматолог Антон Симонов.

Напомним, что в Москве уже были ЧП, связанные с обстрелами из пневматики. В районе Щелковского шоссе год назад изрешетили автобус с юношеской командой "Локомотива". Позже обстрелу подверглись машина "скорой помощи" и несколько рейсовых автобусов на МКАД.

Еще одно ЧП произошло на детской площадке в Среднем Трехгорном переулке. Пострадала 14-летняя девочка. Пуля прошла по касательной, оставив на лице подростка глубокие ссадины. В тот же день полиция задержала виновного. Им оказался вовсе не подросток, а 44-летний мужчина.