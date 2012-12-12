Конфликт между водителями в Подмосковье закончился стрельбой

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне на дороге в подмосковном Реутове между двумя водителями и пассажирами одной из машин разгорелся конфликт. Ссора возникла из-за того, что мужчины не поделили дорогу.

Один из оппонентов решил действовать радикально. Он достал травматическое оружие и выстрелил водителю прямо в лицо.

В результате 41-летний москвич был доставлен в больницу с огнестрельным ранением глаза.

Пострадавшим оказался директор дизайнерской фирмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД России.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Сейчас полиция разыскивает водителя и пассажиров, которые участвовали в конфликте с коммерсантом.