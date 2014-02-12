Стрелку из столичной школы предъявили обвинение по трем статьям

Следственный комитет предъявил обвинение подростку, устроившему стрельбу в столичной школе № 263 в начале февраля. Об это сообщается на сайте ведомства.

Обвинение предъявлено по трем статьям: "Убийство двух лиц, в связи с осуществлением лицом своей служебной деятельности, "Покушение на убийство", "Захват заложников". Ранее Басманный суд арестовал подростка на два месяца.

Напомним, около полудня 3 февраля ученик школы №263 на Отрадной улице пришел в школу с отцовским ружьем и винтовкой. Он застрелил учителя географии Андрея Кириллова и взял в заложники учеников 10-го класса. Когда в школу попытались войти приехавшие на вызов охранника полицейские, подросток открыл стрельбу в сторону правоохранителей, ранив одного из них и убив второго.

Чтобы избежать новых жертв, полицейские попросили помощи у родителей ученика. Отец подростка пытался по телефону убедить отпустить школьников. Затем его экипировали бронежилетом и он вошел в класс. После тридцатиминутного разговора молодой человек стал отпускать школьников.

Подростку была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. По одной из версий на преступление его толкнуло переутомление от учебы. По другим данным, подросток решился пойти на захват школы из-за конфликта с одним из учителей, который не хотел ставить ему высший балл за успеваемость. Как рассказали очевидцы, мальчик ворвался на урок с криком, что ему нечего терять.

В связи с трагедией Сергей Собянин распорядился провести ревизию и усилить меры безопасности во всех столичных школах. Для предотвращения подобных ситуаций и опережающего реагирования полиции мэр Москвы призвал школы не экономить и устанавливать камеры наблюдения в классах.