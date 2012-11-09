Открыт счет для помощи пострадавшим от действий медведковского стрелка

Фото: rigla.ru

Фармацевтическая компания "Ригла", юрист которой расстрелял свои коллег, открыла расчетный счет для помощи семьям погибших и пострадавших.

"За последние дни к нам обратилось много компаний и частных лиц с желанием оказать материальную помощь родственникам жертв трагедии и перечислить деньги", - сообщается в пресс-релизе компании. Реквизиты счета можно узнать на сайте "Риглы".

Напомним, 7 ноября в офисе фармацевтической компании 30-летний юрисконсульт Дмитрий Виноградов открыл стрельбу по коллегам. В результате погибло 6 человек, одна пострадавшая с ранениями находится в больнице.

Сотрудники компании находятся в шоковом состоянии, поскольку никто не мог предсказать такое развитие ситуации. Им оказывается профессиональная психологическая помощь, сообщают в пресс-службе.

В "Ригле" также отмечают действия сотрудников, обезоруживших преступника. Их решено поощрить, при этом в компании уверены, что в ходе следствия их действия оценят, и они будут представлены к наградам.