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Происшествия

07 января 2015, 19:56

МИД России осуждает террористический акт в Париже

стрельба криминал теракт Франция жизнь в мире Шарли Эбдо

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Москва осуждает террористический акт в редакции парижского еженедельника "Шарли Эбдо". МИД РФ считает необходимым активное международное сотрудничество в противодействии терроризму.

"С возмущением узнали о террористическом акте в центре Парижа, где в результате нападения экстремистов на редакцию еженедельника "Шарли эбдо" имеются человеческие жертвы", - говорится в заявлении ведомства.

"В этот тяжелый для Франции час приносим искренние соболезнования, а также передаем родным и близким погибших и пострадавших от рук террористов слова поддержки и сочувствия", - отмечается в тексте МИДа.

В свою очередь Дмитрий Медведев считает, что никакие идеологические разногласия не могут оправдать убийство. Об этом рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова.

12 человек погибли в ходе стрельбы в редакции парижского еженедельника

"Дмитрий Медведев убежден, что идеологические разногласия не могут оправдать убийство. Терроризм недопустим ни в каких проявлениях. Виновные должны понести наказание", - сообщила Тимакова.

Она также отметила, что глава правительства выразил глубочайшие соболезнования народу Франции.

Напомним, что 12 человек погибли в Париже в результате нападения исламских радикалов на редакцию сатирического еженедельника "Шарли Эбдо". Среди погибших - двое полицейских.

10 человек получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, двое неизвестных в масках ворвались в офис издания и открыли огонь. У нападавших, по словам очевидцев, был автомат и гранатомет. После нескольких выстрелов террористы скрылись с места преступления.

В некоторых европейских изданиях уже появилась информация о том, что нападение осуществила группа исламских радикалов. В частности, причиной для мести исламистов могли стать карикатуры на пророка Мухаммеда, которые печатались в "Шарли Эбдо" в 2011 году.

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