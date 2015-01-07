Террористы расстреляли 12 человек в редакции парижского журнала

12 человек погибли в ходе стрельбы в Париже

12 человек погибли в Париже в результате нападения исламских радикалов на редакцию сатирического еженедельника "Шарли Эбдо". Среди погибших - двое полицейских, сообщает телеканал "Москва 24".

Десять человек получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, двое неизвестных в масках ворвались в офис издания и открыли огонь.

У нападавших, по словам очевидцев, был автомат и гранатомет. После нескольких выстрелов террористы скрылись с места преступления.

В некоторых европейских изданиях уже появилась информация о том, что нападение осуществила группа исламских радикалов.

В частности, причиной для мести исламистов могли стать карикатуры на пророка Мухаммеда, которые печатались в "Шарли Эбдо" в 2011 году.

В столичном регионе Франции объявлен высший, "красный" уровень террористической угрозы. Все места скопления людей взяты под особый контроль.