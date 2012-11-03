В столице снова стреляли на свадьбе

В столице в очередной раз стреляли на свадьбе

Очередной случай стрельбы на свадьбе произошел в столице. Неизвестные произвели несколько выстрелов из кортежа, который следовал по улице Александра и Зои Космодемьянских на северо-западе Москвы.

Пока неизвестно из какого оружия производились выстрелы.

Самый громкий инцидент со стрельбой на свадьбе произошел 30 сентября в центре Москвы. Пассажиры одной из машин свадебного кортежа начали стрелять в воздух. Сотрудники полиции задержали 15 человек, участвовавших в свадьбе. Позже двое из задержанных были арестованы – на 15 суток арестовали стрелявшего, а для гостя свадьбы, который сопротивлялся полиции, срок ареста составил 5 суток. В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".

21 октября похожий инцидент произошел на улице Сокольнический Вал. Во время движения свадебного кортежа, один из гостей дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета.

В тот же день стрельбой завершилась еще одна свадьба, проходившая около Центрального дома туриста на Ленинском проспекте. Отличие от двух предыдущих случаев заключалось в том, что гости свадьбы стреляли не в воздух, а друг в друга - между ними возникла ссора, которая переросла в перестрелку. Один из участников инцидента был госпитализирован.