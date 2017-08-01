Следователи допрашивают четверых фигурантов "банды ГТА"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Четверо из девяти фигурантов "банды ГТА" допрашиваются по делу о попытке побега из Мособлсуда, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК РФ по Московской области Елену Фокину.

По словам Фокиной, в результате инцидента были убиты три фигуранта, еще двое получили ранения. Их имена представитель СК не назвал.

По предварительным данным, инцидент произошел в лифте здания Мособлсуда, когда двое конвоиров сопровождали пятерых фигурантов дела "банды GTA". Один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии.

После этого на третьем этаже завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами. При попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое – ранены. Сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, его госпитализировали. Двое сотрудников полиции получили травмы.

СК возбудил уголовные дела по трем статьям. Также инцидентом заинтересовалась Прокуратура Московской области, которая инициировала проверку.

В частности, предстоит выяснить, не нарушались ли правила конвоирования подсудимых.

Сетевое издание m24.ru ведет онлайн-трансляцию происходящего у здания суда.