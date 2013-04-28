Участники свадьбы на юге Москвы взрывали петарды

Участники стрельбы на Варшавском шоссе взрывали петарды

Участники свадебного кортежа на Варшавском шоссе скорее всего не стреляли, а взрывали петарды. Полицейские осмотрели автомобили и не нашли никакого оружия, сообщает телеканал "Москва 24". В данный момент почти все задержанные отпущены.

Ранее о выстрелах сообщили очевидцы. По их словам, огонь вели из двух машин - Майбаха и Мерседеса. Полицейские выехали на место, но обнаружить нарушителей удалось лишь спустя час в районе Царицино. Задержаны 15 человек - это водители и пассажиры пяти машин.

В ЮАО был введен план "Перехват", данный кортеж был задержан сотрудниками ГИБДД и сотрудниками по охране ГМЗ "Царицыно". В ходе предварительных осмотров автомобилей оружия обнаружено не было. Были обнаружены петарды.

Со слов задержанных, они запускали петарды и выстрелов никаких не производили. Данные лица все доставлены в отдел МВД России в районе Бирюлево Восточное, здесь с них берут объяснения.

К салютам во время свадебных катаний в столице и полиция, и жители относятся с особым вниманием.

Катализатором послужил случай 30 сентября 2012 года, когда кортеж из нескольких машин во главе с Феррари был остановлен буквально под стенами Кремля - на пересечении Тверской и Моховой улиц. Гости свадьбы выражали свою радость стрельбой из травматического оружия. Задержанные были оштрафованы, некоторые подвергнуты административным арестам.

Еще один громкий инцидент произошел в ноябре прошлого года. Тогда сообщение о стрельбе из свадебного автомобиля поступило с улицы Академика Анохина в Москве. Кортеж, из которого стреляли, попытались остановить на Мичуринском проспекте, но на требования инспекторов ДПС водители не реагировали. После погони машины заблокировали на Воробьевском шоссе. Свадебный стрелок - 18-летний Сеймур Набизаде - получил два года лишения свободы условно.