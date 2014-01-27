Страховщики отказываются заключать договоры ОСАГО с автомобилистами

Страховщики отказываются заключать договоры ОСАГО с владельцами авто

Автомобилисты жалуются на страховщиков. Клиенты недовольны тем, что они отказываются заключать договоры ОСАГО или при продаже полиса навязывают дополнительные страховки. За последние полгода в Федеральную антимонопольную службу поступило более 700 таких жалоб из 53 субъектов России, сообщает радио "Москва FM".

Это серьезный сигнал, считает замгендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. Причину он видит в невыгодности полиса для страховщиков. "Во многих регионах (Урал, Сибирь, Дальний Восток, Поволжье) ОСАГО убыточно, а в Москве – наоборот, прибыльно", - рассказал он в эфире радио "Москва FM".

Это связано с тем, что в столице самый высокий коэффициент от базового тарифа, он равен двум, то есть полис ОСАГО в два раза дороже базового тарифа. В других регионах коэффициент равняется единице либо меньше единицы, пояснил Иванов.

Кроме того, на ОСАГО зарабатывают автоюристы, а не автомобилисты, говорит он. Еще одной причиной становится отсутствие единой методики подсчета убытков, и каждый страховщик высчитывает их по-своему, в соответствии со своей выгодой, уверен Иванов.

Сами компании объясняют отказ тем, что нет бланков ОСАГО или утверждают, что надо приобрести еще дополнительный страховой продукт.

Но по нормам Гражданского кодекса, страховщик не вправе отказать клиенту в заключении договора ОСАГО, а навязывание дополнительных услуг нарушает закон "О защите прав потребителей".