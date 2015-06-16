Владельцев бойцовых собак обяжут покупать страховку

Фото: ТАСС/Валерий Сутулов

В России предложили ввести для владельцев собак опасных пород обязательную страховку, схожую с автомобильным ОСАГО. Такое обращение на имя председателя Госдумы Сергея Нарышкина направила общероссийская общественная организация "Офицеры России".

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, депутат Алексей Диденко рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это повысит ответственность владельцев таких собак.

"Некоторые породы представляют очень серьезную опасность для человека. Это инициатива на мой взгляд не бесспорная, но посыл весьма правильный. Нужны ограничительные меры, которые будут ставить в какие-то рамки владельцев опасных пород. Они должны осознавать всю степень ответственности.

По статистике, ежегодно собаки загрызают около 200 человек. Из-за дополнительной финансовой нагрузки люди будут думать, стоит ли заводить такую собаку. Кроме того, если собака все же напала, потерпевший сможет обратиться в суд с требованием о компенсации, которая должна зависеть от степени повреждения. Сумма может доходить до 2–3 миллионов рублей, если это сопряжено с тяжким вредом здоровью", – сказал парламентарий.

Владельцев собак опасных пород обяжут покупать страховку

Как пишут "Известия", инициатива связана с тем, что число нападений домашних собак так называемых опасных пород имеет тенденцию к увеличению.

Так, 10 июня в центре Москвы бойцовская собака без намордника напала на прохожего, в результате чего он был доставлен в больницу с травмами лица и языка.

Отметим, согласно законопроекту об ответственном отношении с животными, который Госдума готовит ко второму чтению, собака "опасной породы" должна будет пройти обучение и получить диплом "культурного пса". Только после этого владельцу питомца разрешат с ним жить.

В документе также прописаны правила выгула собак. Четвероногих друзей любой породы нужно будет выгуливать на поводке и в наморднике. Это требование не коснется щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом в холке до 25 сантиметров. В правительстве предлагают поднять эту планку до 30 сантиметров.

Помимо этого собак надо будет обязательно регистрировать – держать незарегистрированного опасного пса дома законопроект запрещает. Но для получения регистрации пройти обучение придется и самому хозяину.

Отметим, в Москве правила содержания животных определяются Кодексом Москвы об административных правонарушениях. Там говорится, что с собакой без поводка и намордника нельзя посещать магазины, детские площадки, рынки, пляжи, а также находиться в транспорте. Выгуливать собак запрещается на территории учреждений здравоохранения, детских садов и школ. С собакой без поводка нельзя гулять на природных и озелененных территориях. За все эти нарушения грозит штраф до 1 тысячи рублей.

Удобнее всего выгуливать собак на специальных площадках, обнесенных забором. Чтобы такая площадка появилась рядом с домом, жителям нужно написать заявление в районную управу. Там должны найти подходящую территорию и обустроить ее.