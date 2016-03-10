Страховка от банкротства работодателей может помешать индексации зарплат

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Работодателей обяжут страховать работников на случай своего банкротства. С такой инициативой выступили в Совете Федерации.

Руководитель проекта HeadHunter "Банк данных заработных плат" Наталья Данина рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что это увеличит налоговую нагрузку на работодателей.

"Перед введением такой нормы имеет смысл каким-то образом оценить финансовое состояние компаний и не вводить этот сбор абсолютно для всех. Это однозначно увеличит налоговую нагрузку для работодателей, которая и так не маленькая, особенно у тех, кто платит "белую" зарплату", – сказала она.

Эксперт добавила, что введение нового налога уменьшит шансы на индексацию зарплат. "Нужно посмотреть на индексацию зарплат, которую в прошлом году сделали немногие компании и в этом году планируют немногие. Если новая норма будет введена, надежда на индексацию станет еще более призрачной", – отметила Данина.

Новая страховка должна помочь работникам в том случае, если работодатель обанкротится, а его имущества не хватит, чтобы расплатиться с долгами по зарплате.

Страховым случаем будет считаться наличие задолженности по зарплате из-за банкротства работодателя на день принятия судом решения по делу о банкротстве. В случае банкротства компании застрахованный работник сможет получить задолженность по зарплате за три месяца.

Размер страхового взноса составит 0,02 процента от фонда оплаты труда.