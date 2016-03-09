Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 марта 2016, 16:54

Экономика

В России предложили ввести страховку от банкротства работодателя

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В России введут страховку от невыплаты зарплаты из-за банкротства работодателя. Соответствующий законопроект в Госдуму внес глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Новая страховка должна помочь работникам в том случае, если работодатель обанкротится, а его имущества не хватит, чтобы расплатиться с долгами по зарплате.

Страховым случаем будет считаться наличие задолженности по зарплате из-за банкротства работодателя на день принятия судом решения по делу о банкротстве, отмечает МИА "Россия сегодня".

В случае банкротства компании застрахованный работник сможет получить задолженность по зарплате за три месяца.

Размер страхового взноса составит 0,02 процента от фонда оплаты труда.

