29 июля 2015, 16:11

Наука

Уволилась подравшаяся со стоматологом главврач поликлиники

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Главврач поликлиники, которая участвовала в драке со стоматологом, уволилась по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"После инцидента с дракой между главврачом 26-й поликлиники и его сотрудником Иваном Степановым была проведена внутренняя проверка. В результате этой проверки главврачу предложили уволиться по собственному желанию еще на прошлой неделе. Сейчас другой сотрудник временно исполняет обязанности главврача ", - рассказал собеседник агентства.

Ранее своих постов лишились также заместитель и стоматолог-хирург, которые участвовали в потасовке. Напомним, 24 июня главврач лечебного учреждения была госпитализирована после конфликта с сотрудником больницы. Прибывшая оперативно-следственная группа приняла от участников конфликта – 23-летнего врача-стоматолога и 54-летнего главврача заявления о нанесении телесных повреждений.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, врач-стоматолог, неоднократно нарушавший порядок работы, напал на главного врача после отказа писать объяснительную по поводу найденных у него в столе шести амбулаторных карт, 12 ампул анестетика с просроченным сроком годности и упаковки препаратов, выданных для платных медуслуг.

Главный врач вызвала полицию и бригаду скорой помощи, в ответ стоматолог также вызвал себе скорую. Как уточняется, главный врач госпитализирована в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "сотрясение мозга, перелом, ушиб кисти".

стоматология следствие драка поликлиника главврачи

