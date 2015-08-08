Фото: ТАСС/ Михаил Фомичев

Шесть человек погибли при столкновении гидросамолета и вертолета, сообщает канал "Mосква 24". Среди жертв двое детей: 10-летний мальчик и 14-летняя девочки. Сейчас спасатели и водолазы ищут пассажиров столкнувшихся воздушных судов.

Прямое включение с места столкновения гидросамолета и вертолета

Столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna произошло возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. По данным Росавиации, в гидроплане находились два человека, а на борту вертолета – четверо.

Информация о количестве погибших сейчас различается. Вероятно, на борту обоих воздушных судов могли находиться девять человек, а не шесть. Четверо, в том числе владелец – в "Робинсоне", и пятеро на борту гидросамолета.

Очевидцы рассказали о столкновении гидросамолета и вертолета

По словам очевидца, гидросамолет за несколько секунд до трагедии начал снижаться, и пилот не заметил в воздухе вертолет и врезался в него. В результате столкновения у машин оторвались лопасти, и они упали в воду. Авария произошла ны высоте 50-70 метров. По некоторым данным, вертолетом управлял профессиональный пилот, а гидропланом – любитель.

Сейчас 40 человек и 15 единиц техники работали на месте происшествия. Около полуночи работы были прекращены из-за темноты. Они продолжатся утром в воскресенье.

Первые кадры с места столкновения гидросамолета и вертолета

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), говорится в сообщении СК РФ.