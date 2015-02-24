Лекция онлайн: "Правильная обувь, на каблуке или без, сделает вас стройнее"

Фото: предоставлено организаторами
26 февраля на дизайн-заводе Флакон пройдет лекция стилиста Стеллы Клар (Швеция).
Стелла Клар – стилист, психолог имиджа, специалист по невербальной коммуникации. Живет и работает в Швеции. Свободно говорит на пяти языках, консультирует клиентов со всего мира. C мая прошлого года работает с Россией, читает лекции и проводит семинары на тему имиджа и стиля.
Стелла Клар – автор уникальной методики формирования имиджа и стиля. Методика знакомит с принципами создания универсального гардероба, и учит применять эти знания на практике.
Простые и действенные методы создания имиджа работают на основе фундаментальных законов восприятия – от оптики до психологии.
Лекция "Правильная обувь, на каблуке, или без, сделает вас стройне" ответит на основные вопросы, которые возникают при выборе и покупке обуви. Стелла Клар расскажет как выбор правильной обуви может изменить наш силуэт, и создать впечатление стройности.
Перед лекцией рекомендуем посмотреть бесплатный видеокурс "Базовый обувной гардероб". Базовые знания помогут лучше усвоить материал из лекции
Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 20.00.
- Когда смотреть: 26 февраля, 20.00
- Что: лекция "Правильная обувь, на каблуке или без, сделает вас стройнее"
- Кто: Стелла Клар, стилист-имиджмейкер из Швеции
- Где: дизайн-завод "Флакон", пространство "Кафедра"
- Кому смотреть: всем, кому небезраличен внешний вид