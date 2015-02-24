Лекция онлайн: "Правильная обувь, на каблуке или без, сделает вас стройнее"

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26 февраля на дизайн-заводе Флакон пройдет лекция стилиста Стеллы Клар (Швеция).

Стелла Клар – стилист, психолог имиджа, специалист по невербальной коммуникации. Живет и работает в Швеции. Свободно говорит на пяти языках, консультирует клиентов со всего мира. C мая прошлого года работает с Россией, читает лекции и проводит семинары на тему имиджа и стиля.

Стелла Клар – автор уникальной методики формирования имиджа и стиля. Методика знакомит с принципами создания универсального гардероба, и учит применять эти знания на практике.

Простые и действенные методы создания имиджа работают на основе фундаментальных законов восприятия – от оптики до психологии.

Лекция "Правильная обувь, на каблуке, или без, сделает вас стройне" ответит на основные вопросы, которые возникают при выборе и покупке обуви. Стелла Клар расскажет как выбор правильной обуви может изменить наш силуэт, и создать впечатление стройности.

Перед лекцией рекомендуем посмотреть бесплатный видеокурс "Базовый обувной гардероб". Базовые знания помогут лучше усвоить материал из лекции



Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 20.00.