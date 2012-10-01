В России не готовы к работе почти половина систем оповещения о ЧС

Фото: ИТАР-ТАСС

Примерно пятая часть российских защитных сооружений не готовы принять людей в случае чрезвычайных ситуаций. В целом по стране насчитывается несколько десятков тысяч таких убежищ.

"К сожалению, надо констатировать, что пятая часть из них не готова к приему людей для укрытия. Защитные сооружения находятся на балансе различных организаций и ведомств. Мы ведем постоянную работу, чтобы содержать в необходимом состоянии то, что было создано ранее", - сообщил в интервью РИА Новости директор департамента гражданской защиты МЧС РФ Сергей Диденко.

Директор департамента добавил, что ежегодно число частично и полностью готовых защитных сооружений увеличивается в России на 4-5 процентов. И хотя для России бомбоубежища не так актуальны, как в XX веке, их существование по-прежнему важно. "Сейчас другие угрозы, другое оружие, другая степень поражения, другие опасности", - отметил Сергей Диденко.

Кроме того, по словам Диденко, в России готовы к работе далеко не все системы оповещения о ЧС.

"Если брать за основу системы оповещения в субъектах РФ, то чуть больше половины из них можно считать полностью готовыми, где-то около 30% - ограниченно готовы к работе", - сообщил он.

Внимание к оповещению жителей о надвигающемся бедствии возросло после наводнения на Кубани, в котором погибли около 170 человек. Тогда Следственный комитет выяснил, что в Крымске, наиболее пострадавшем от стихии, система оповещения практически отсутствовала. Директор департамента выразил надежду, что этот случай заставит местные власти привести системы оповещения в порядок.

Как добавил Сергей Диденко, сейчас в стране ведется разработка систем экстренного оповещения без воздействия человека.

"Это технические устройства, которые должны срабатывать автоматически при возникновении быстро развивающихся гидрометеорологических процессов. Такие ситуации, как в Крымске, должны исключать воздействие человека, и автоматически, основываясь на уровне подъема воды или других параметрах, должны срабатывать датчики и установленные сигнализаторы, громкоговорители должны автоматически оповещать людей", - пояснил он.