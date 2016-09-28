Минюст предложил создать единый реестр преступлений

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Министерство юстиции России выступило с предложением о создании единого реестра, который будет учитывать всю криминальную статистику по стране. Проект будущего указа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указывается, что необходимость такой системы обусловлена отсутствием четких определений таких понятий как "раскрытые преступления" и "раскрываемость преступлений". Специалисты считают, что из-за такой юридической неточности правоохранительные органы часто занимаются не защитой граждан от преступности, а накручиванием статистики раскрытых преступлений.

В документе также говорится о том, что обязательной частью новой системы должен стать учет сообщений о преступлениях, поскольку из-за отсутствия мониторинга информацию о них нередко скрывают.

По данным Минюста, только в прошлом году в России прокуроры выявили более 1,2 млн нарушений при учете данных о преступности. Еще свыше 186 тысяч преступлений было скрыто от учета.