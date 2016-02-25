В Москве стали меньше нарушать миграционное законодательство

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

По итогам января 2016 года количество нарушений миграционного законодательства в столице снизилось на 23,1 процента, сообщает Агентство "Москва".

По данным ГБУ "Аналитический центр", в январе прошлого года зафиксировано 9 тысяч 257 административных правонарушений, в то время как в январе 2016 выявлено 7 тысяч 135 подобных случаев.

К нарушениям миграционного законодательства относятся незаконные въезд и проживание на территории России, трудоустройство и работа на нелегальных основаниях, отсутствие у мигранта необходимых документов, а также предоставление иностранными гражданами ложных сведений при миграционном учете.