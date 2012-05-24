Более 70 процентов москвичей довольны жизнью в столице

Большинство обитателей Москвы и Санкт-Петербурга достаточно тепло относятся к своим городам. На вопрос социологов: "Нравится ли вам жить в вашем городе?" положительно ответили 72 процента москвичей и 87 процентов петербуржцев.

Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного порталом Superjob.ru среди 3000 жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом для петербуржцев, участвовавших в опросе, важны не только архитектурные шедевры и музеи культурной столицы, но и городская среда, уровень безопасности на улицах. «Реки и каналы, разводные мосты, музеи и соборы – красота!»; «Санкт-Петербург ближе к Европе, люди воспитаннее, чем в других городах, и жизнь безопаснее», - хвалят петербуржцы свой город.

Москвичей, которым нравится жить в столице, ощутимо меньше – 72%. Однако, судя по комментариям респондентов, удовлетворённых жизнью в пределах МКАД, Москву тоже есть за что хвалить. «В Москве мне нравятся адекватные люди, которые быстро двигаются и быстро соображают. Не нравятся пробки, загазованность, а некоторые районы Москвы пока ещё трудно назвать столичными»; «Родное болото ни на что не променяю!» - делятся опрошенные.

По данным социологов, и Москва, и Санкт-Петербург за прошедший год потеряли часть своих преданных поклонников: в прошлом году жизнью в городе на Неве были довольны 88 процентов опрошенных, в столице – 75 процентов.