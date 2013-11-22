Задолженность москвичей за электроэнергию превысила 3 миллиарда рублей

Задолженность за электроэнергию в столице превысила 3 миллиарда рублей, причем это только та часть суммы, которая числится за рядовыми жителями города, сообщает в пятницу телеканал "Москва 24".

Злостным неплательщикам компания "Мосэнергосбыт" отключает свет.

В списке должников числится, в частности, ДЕЗ района Лефортово - задолженность управляющей компании составляет 19 миллионов рублей. За последние три года на лефортовский ДЕЗ девять раз подавали в суд, сейчас готовится очередной иск.

Со своей стороны, ДЕЗ утверждает, что им должны еще больше, чем 19 миллионов, и что все эти деньги - в карманах неплательщиков. Управляющая компания инициировала против них около 300 исков.

Попасть в список должников просто: если в течение трех месяцев не оплачивать текущие счета, должнику отключат электроснабжение.