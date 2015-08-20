Количество ДТП с участием неопытных водителей сократилось на четверть

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В столице сократилось число аварий с участием неопытных водителей (со стажем до 3 лет). За семь месяцев этого года они 568 раз попадали в ДТП, что более чем на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Смертность в таких авариях снизилась наполовину - погибли 50 человек. 706 участников ДТП получили ранения, что на 26,1% меньше, чем за семь месяцев прошлого года. При этом 21 авария произошла по вине пьяного начинающего водителя.

Чаще всего начинающие водители превышают скорость, не соблюдают правила проезда перекрестков, неверно выбирают дистанцию и не пропускают пешеходов на "зебрах".

В ГИБДД отмечают, что молодые водители весьма часто отвлекаются на посторонние вещи. Как правило, на мобильные телефоны. Водители не только говорят по телефону за рулем, но и пытаются отправлять sms прямо в движении.

Особую опасность представляют водители, которые уже проехали пару тысяч километров и склонны рассматривать себя, как "мастеров руля". Именно такие граждане чаще всего превышают скорость.

Ранее шеф столичной полиции Анатолий Якунин заявил, что москвичи стали значительно аккуратнее ездить. В первом полугодии количество аварий сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На столько же процентов снизилась и смертность в результате ДТП. По словам Якунина, этих показателей удалось добиться несмотря на увеличение автопарка.

Кроме того, сотрудникам ГИБДД удалось на 14,8 процента повысить раскрываемость преступлений на дорогах и задержать на 12,8 процента больше подозреваемых в совершении аварий.

Якунин подчеркнул, что за полгода резко возросло количество аварий с участием автобусов и мотоциклов и потребовать от подчиненных "усилить работу в этом направлении".