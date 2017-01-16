Состояние восьми богатейших людей мира оказалось равно капиталу 50% человечества

Фото: wikipedia.org

Восемь самых богатых людей в мире обладают таким же состоянием, как и 3,6 миллиарда человек, то есть половина всего человечества. Такие данные приводит неправительственная организация Oxfam, занимающаяся борьбой с бедностью. Отчет опубликован в журнале Le Soir, и приурочен к очередному экономическому форуму в Давосе.

В число восьми богачей входят основатель Microsoft Билл Гейтс (чистая стоимость активов – 75 миллиардов долларов), экс-президент Inditex, в которую входить сеть магазинов одежды Zara, Амансио Ортега (67 миллиардов долларов), американский предприниматель Уоррен Баффетт (60,8 миллиарда долларов), мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу (50 миллиардов долларов), глава Amazon Джефф Безос (45,2 миллиарда долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (44,6 миллиарда долларов), глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (43,6 миллиарда долларов) и Майкл Блумберг (40 миллиардов долларов).

В публикации отмечается, что имущественный разрыв между богатыми и бедными в Бельгии также показателен: 10 процентов самых богатых бельгийцев обладают примерно половиной совокупного состояния нации. При этом 1 процент наиболее богатых владеет 18 процентами капитала.

Согласно исследованиям, уже в ближайшие 25 лет в мире стоит ждать появление первого триллионера. Как подсчитали в Oxfam, чтобы потратить триллион долларов, нужно ежедневно в течение 2 738 лет расходовать по одному миллиону.

На данный момент семь из десяти человек живут в странах, где за последние 30 лет неравенство в доходах возросло. А на то, чтобы труд женщин оплачивался наравне с мужским, по прогнозам организации, потребуется около 170 лет.

Оxfam основана в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим (Oxford Committee for Famine Relief). В настоящее время Оxfam – это международное объединение из 17 организаций, которые борются с бедностью в более чем 90 странах мира.