День святого Валентина будут отмечать лишь 28% россиян

Фото: ИТАР-ТАСС

День святого Валентина постепенно теряет в России былую популярность - в этом году романтический праздник планируют отметить лишь немногим больше четверти (28%) граждан.

В большинстве российских компаний (81%) праздновать 14 февраля в официальной обстановке также не планируется.

"День Святого Валентина - праздник преимущественно молодых людей: его собираются отметить 37% респондентов в возрасте до 24 лет. А вот среди россиян постарше число любителей романтики заметно убавляется: 20% в группе опрошенных от 35 до 44 лет, всего 12% среди представителей старшего поколения", - говорится в исследовании портала Superjob.

В рейтинге подарков к этому празднику уверенно лидируют цветы (14%) и романтический ужин при свечах (19%). Каждая десятая россиянка и 6% россиян сильного пола собираются дарить любимым билеты в кино, театр или на концерт, а 9% опрошенных подарят сладости.

Среди самых непопулярных подарков к 14 февраля - домашние животные (1% опрошенных), одежда (в среднем 4%) и парфюмерия/косметика (5%).

При этом каждый пятый, имеющий "вторую половинку", респондент (21%) ничего не собирается подарить любимому человеку.