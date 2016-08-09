Более 100 тысяч заявлений подано на единовременную выплату из маткапитала

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Более 113 тысяч заявлений на единовременную выплату из материнского капитала было подано в отделение ПФР по Москве и области за две недели, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Размер этой выплаты составляет 25 тысяч рублей. Из поступивших заявлений более 48 тысяч принято по столице и 65 тысяч – по Московской области.

В ведомстве также подчеркнули, что многие заявления поступают в электронном виде через официальный сайт Пенсионного фонда. Всего насчитали около четырех тысяч таких обращений.

На что можно потратить материнский капитал в 2016 году

Право на получение единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей из средств маткапитала имеют все семьи, которые получат сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года и не использовали всю сумму на основные направления его расхода.

Подать заявление на такую выплату могут все владельцы сертификата, проживающие на территории России, вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, дающего право на сертификат. Заявление необходимо подать до 30 ноября 2016 года.