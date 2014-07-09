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Москва 24

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09 июля 2014, 10:36

Про семью: москвичам расскажут о браках онлайн и необычных именах

статистика ЗАГСы свадьбы трансляции разводы

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 9 июля, начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева расскажет о том, как часто женятся и разводятся в столице. Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте M24.ru.

В частности, Ирина Муравьева подведет итоги работы столичных ЗАГСов за первое полугодие и расскажет о нововведениях, которые планируются в работе ЗАГСов в ближайшем будущем.

Кроме того, можно будет узнать рейтинг самых популярных и редких имен за 2014 год и данные о регистрации рождения и смерти. Сообщит Муравьева и том, сколько заявок на брак было зарегистрировано онлайн с момента открытия услуги на городском портале pgu.mos.ru, а также о новых свадебных обычаях москвичей.


  • Когда: 9 июля в 11.00
  • Кто: начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева

  • О чем: о работе столичных ЗАГСов
  • Кому смотреть: тем, кого интересует статистика и интересные факты

Начало трансляции - в 11.00. Запись выступления будет выложена на сайте в ближайшие дни.

Трансляция завершена.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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